Avviata la ricognizione del personale precario della Asl Bt per la stabilizzazione

La Asl Bt ha avviato la procedura per la ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione. Nella sezione Albo pretorio - Concorsi e Assivi pubblici è stato pubblicato l'avviso di riconognizione che dovrà essere compilato in ogni parte e inviato secondo le procedure indicati entro il 20 aprile.

I requisiti per la stabilizzazione sono quelli stabiliti dall'art.20 comma 1 e 2 del D.Lgs 75/2017, così come modificato dal Decreto Legge n.162/2019 convertito con legge di conversione 28 febbraio 2020, n.8 (Decreto Milleproroghe).