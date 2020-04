Coronavirus, controllate oltre 1200 persone: 128 i sanzionati

Nella giornata di venerdì 10 aprile, sono state 1.276 le persone controllate dalle Forze di Polizia nell’intero territorio della provincia di Barletta Andria Trani, nell’ambito delle attività messe in campo per garantire l’attuazione delle misure del Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus; 128 sono i soggetti sanzionati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, per il mancato rispetto delle predette misure, cui si aggiunge 1 denuncia per altro reato non connesso all’emergenza epidemiologica in atto.

Gli esercizi commerciali ispezionati sono invece 123, con 4 titolari sanzionati amministrativamente.

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 43.134; le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.689, mentre 63 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale; le persone sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 19/2020, sono invece 1.636; a questi numeri si aggiungono 6 arresti e 74 denunce per altri reati.

Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 5.828, con 43 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e 39 titolari sanzionati amministrativamente.

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi e definito nel corso delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presiedute dal Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante, i controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, aumenteranno sensibilmente nelle giornate di domenica e lunedì (Pasqua e Lunedì dell’Angelo), definite “ad alto rischio”.

«Saranno giorni di Festa sicuramente diversi dal solito, ma auspico che i cittadini di questa provincia sappiano rispettare responsabilmente le misure imposte dal Governo, rimanendo in casa e riflettendo interiormente sul significato della Santa Pasqua - ha dichiarato il Prefetto Valiante -. Faccio appello al buonsenso della nostra comunità, invitandola ad aver rispetto del delicato compito che ogni giorno svolgono le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine per garantire alla collettività legalità, sicurezza e pacifica convivenza civile, ma anche dello sforzo straordinario che i medici e gli infermieri sanitari stanno profondendo per salvare vite umane. Stiamo vivendo un’emergenza sanitaria senza precedenti, che sta mettendo a dura prova la tenuta dell’intero Paese, e ciascuno di noi ha il dovere di svolgere consapevolmente il proprio ruolo di cittadino, rispettando le regole e restando a casa. In questo momento della nostra vita che ci vede tutti impegnati a fronteggiare questa terribile emergenza auguro a tutti i cittadini della provincia di Barletta Andria Trani di vivere con serenità la Santa Pasqua e guardare con speranza ed ottimismo al futuro».