​La Asl Bt: «Al Don Uva di Bisceglie 33 positivi e 73 negativi»

L'emergenza coronavirus a Bisceglie ed in particolare alla struttura di Universo Salute, viene monitorata costantemente. Ecco l'aggiornamento di mezzogiorno da parte della Asl Bt:

«Abbiamo un totale di 33 positivi (i contagiati, ndr) e 73 negativi. La Asl, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, sta intervenendo ufficialmente per l’organizzazione dei luoghi e la messa in sicurezza dei pazienti.

Tredici pazienti positivi sono ora ospitati nella palazzina ex Hospice dove sono già presenti altri 4 pazienti positivi rientrati dal Pronto Soccorso e dal reparto Malattie Infettive; 20 positivi vanno nella palazzina modulo A a piano terra che è indipendente da altri moduli. I pazienti positivi sono tutti isolati.

I 73 negativi sono ospitati tutti nella palazzina modulo B e modulo C: gli ambienti sono separati e non comunicanti con il modulo A».

Intanto, anche la direzione di Universo Salute ha fatto il suo punto della situazione:

«E’ sotto rigido controllo l’organizzazione assistenziale presso le sedi di Bisceglie, Foggia e Potenza di Universo Salute in questa delicata fase di emergenza Covid-19.

A Bisceglie, all’indomani dell’esito dei tamponi disposti dalla Asl Bt su tutti i 107 pazienti di una delle quattro Unità Operative dell’Ortofrenico - di cui 33 sono risultati positivi - (4 degenti erano già risultati positivi nei giorni scorsi) prosegue la fase di isolamento degli stessi pazienti, con esclusione di ogni contatto con l'esterno.

Per i contagiati è prevista un’adeguata fase di cura e assistenza in sicurezza da parte di una specifica task force di operatori dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale per il contrasto dell’epidemia.

Universo Salute ha predisposto anche presso le sedi Foggia e Potenza un’organizzazione rigida e capillare con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di contagio.

Nel reparto Covid-19 della nostra sede di Foggia sono presenti 22 pazienti: 8 afferenti dal nostro codice 56; 6 provenienti da Villa Serena (gruppo Telesforo); 6 provenienti dalla RSA il Girasole di Bovino; 2 che hanno richiesto il ricovero presso la nostra struttura (una dipendente ed il coniuge).

Infine, presso la nostra sede di Potenza, rispetto ai 312 tamponi effettuati su dipendenti, i primi 83 analizzati ad oggi sono risultati tutti negativi.