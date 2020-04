​In piazzetta o al campo sportivo come se nulla fosse. Beccati dai droni. Il video

«Alcuni si sono radunati in una piazzetta del centro storico, altri hanno scavalcato per entrare al campo sportivo Di Liddo e giocarci. Come se nulla fosse. Vedere queste immagini della Polizia Locale mi sconforta perché ancora non tutti hanno capito la situazione».

E' quanto afferma il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che torna a chiedere ai cittadini di rispettare le norme di comportamento richieste per affrontare questa emergenza sanitaria.

«Per questo nei giorni scorsi - prosegue il Sindaco - abbiamo intensificato i controlli delle forze dell'ordine con l'ausilio di droni, cui si somma l'utilizzo di elicotteri per individuare chi trasgredisce le regole mettendo in pericolo la salute di tutti.

In questo video potete vedere quanto sia efficace il controllo dall'alto per individuare, soprattutto nei prossimi 3 giorni, assembramenti e dissuadere idee malsane di scampagnate e uscite come se l'emergenza non esistesse.

E' notizia di oggi, peraltro, la scoperta di una tavolata su un terrazzo di Bisceglie da parte dei Carabinieri con l'ausilio dell'elicottero.

Il video, ad onor del vero, oltre a chi non rispetta le regole, mostra anche parti della città pressoché deserte, segno che la maggioranza dei cittadini sta rispettando scupolosamente le misure. E di questo vi ringrazio molto.

Finora i controlli delle forze dell'ordine (dati aggiornati all'8 aprile) si possono riassumere in queste cifre emblematiche:

- 2568 persone controllate

- 179 persone denunciate

- 124 persone sanzionate

- 9 Titolari esercizi commerciali denunciati

- oltre 300 esercizi commerciali controllati

Misure straordinarie di controllo proseguiranno in questi giorni con posti di blocco in tutte le vie di uscita e ingresso alla Città e sul lungomare, oltre all'utilizzo di droni ed elicotteri.

Saremo inflessibili.

Vi chiedo pertanto di mostrare collaborazione e senso di responsabilità. Siamo nel momento decisivo di questa pandemia e non ci possiamo permettere di rischiare di compromettere gli sforzi che tutti noi stiamo facendo.

Se vogliamo uscire da questa situazione e riappropriarci quanto prima delle nostre vite, non dobbiamo uscire di casa in questi giorni. So che nelle festività pasquali avremmo voluto incontrarci per stare insieme, ma dobbiamo rinunciare per il bene dei nostri cari e di tutti noi».