​Spina: «Qui rischiamo di perdere il controllo della situazione. Abbiamo diritto di sapere»

Ore 8:00 dell'11 aprile:

Il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina ha aggiunto: «In nottata è’ arrivato l’ultimo comunicato giornaliero dei comuni italiani: quello di Bisceglie. Sono circa 60 i casi complessivi emersi finora a Bisceglie, tra quelli risultanti dalle dichiarazioni del sindaco e quelli che apprendiamo dalle auto-dichiarazioni responsabilmente fatte sui social dai diretti interessati. Il focolaio è già scoppiato, come purtroppo avevamo previsto un mese fa, constatando il ritardo con cui si procedeva a prendere provvedimenti e a fare i tamponi per arginare la situazione. Le decine di messaggi e telefonate di operatori sanitari che ci comunicavano la loro preoccupazione per i possibili momenti di contagio con colleghi, familiari e altri cittadini ci avevano messo in guardia e, nonostante anche gli attacchi subiti per farci zittire, non abbiamo rinunciato al nostro compito di denunciare la situazione e sollecitare provvedimenti.

Bisceglie è oggi la prima città della Bat in termini di contagi e non è certo la più grande. Giustificare il dato con la circostanza che abbiamo la più grande struttura ospedaliera privata è un'aggravante, perché il Sindaco dimentica di dire che proprio per questo bisognava fare fin dall’inizio un cordone sanitario attorno alla ex Cdp: più di mille dipendenti della Cdp, senza contare collaboratori e fornitori, sono di Bisceglie, vivono a Bisceglie, comprano a Bisceglie. Ora, visto che il Sindaco ha dichiarato di non gradire organismi istituzionali per il coinvolgimento delle opposizioni, si affidi almeno a tecnici e si faccia affiancare da organi prefettizi per gestire questa situazione drammatica. Nessun allarmismo, ma la giusta preoccupazione per rimanere tutti a casa in questi giorni di festività pasquali. Non ci mancheranno i mezzi per farci, virtualmente, gli abbracci e gli auguri più affettuosi per la Santa Pasqua».

Ore 20.00 del 10 aprile:

Il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, nella serata di ieri, venerdì 10 aprile, prima della diffusione del comunicato del Sindaco Angelantonio Angarano era tornato a chiedere a gran voce la diffusione di dati precisi sul contagio da coronavirus a Bisceglie. Anche perché le voci che si stavano diffondendo in città non lasciavano presagire nulla di buono.



Ecco il testo del suo intervento:

«Il governo italiano, la Regione Puglia e tutti i Sindaci dei comuni italiani hanno fatto il loro rispettivo comunicato per fare il punto sulla situazione sanitaria. A Bisceglie purtroppo questo non può accadere. Non si vogliono tra i piedi i consiglieri di opposizione, non possono parlare o criticare democraticamente i cittadini che non condividono questo modo di fare e questa gestione indecisa e opaca. Se con fatica si ottiene una convocazione di consiglio, Angarano non riferisce nulla sulla situazione sanitaria (numeri di casi di positività ecc) e, se qualcuno propone la creazione di commissioni per il coinvolgimento di tutti, scappano cattive parole e invettive con “la bava alla bocca” per la rabbia. Stanno chiamando stasera decine di persone che vorrebbero sapere se sono vere le voci che circolano da stamattina su un certo numero di casi a Bisceglie.

Abbiamo appreso da diretti interessati di positività che le autorità non sembrano aver censito. A forza di nascondere e coprire si ha la sensazione che si sia perso il controllo della situazione. Abbiamo diritto di sapere. Tutti lo chiedono senza esporsi sui social; io, come sempre, mi assumo la responsabilità di chiederlo stasera dal mio profilo al sindaco.

Quando potremo sapere L’esatta fotografia della situazione sanitaria di Bisceglie? I 31 casi rilevati stasera per la Bat riguardano anche la nostra città? Ieri, in consiglio, il Sindaco ha vomitato di tutto contro le minoranze e contro i cittadini che chiedono verità e criticano la condotta dell’amministrazione comunale. Stasera da cittadino, come tutti gli altri cittadini biscegliesi, attendo dal mio sindaco non offese ma la verità».