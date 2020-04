​Roma Intangibile discute degli effetti del Covid-19

Il Consiglio direttivo del sodalizio biscegliese "Roma Intangibile", presieduto dal dott. Pasquale D'Addato e composto da Nicolantonio Logoluso, Emanuele Storelli, Pierpaolo Sinigaglia, Caterina Ruta, Pinuccio Stregapede e Franco Cognetti, in data 10.04.2020 è tornato a incontrarsi in via telematica per discorrere sugli ultimi accadimenti legati al Covid-19, attendendo di riprendere tutte le attività di mutuo soccorso e culturali. Ha funto da segretario verbalizzante il socio Franco Dell’Orco.

L'azione di Roma Intangibile è stata e sarà orientata a supporto degli interventi amministrativi e della Protezione Civile per mezzo della costituzione di un gruppo di emergenza, organizzato e operante in circostanze di necessità a sostegno di chi ne avrà bisogno.

"Roma Intangibile" conferma solidarietà e amicizia nei confronti dei più di trecento associati e della comunità di Bisceglie, oltre che appoggio alle istituzioni, al fine di poter tornare nel più breve tempo possibile a essere attiva e concreta.