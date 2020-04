A Pasqua e Pasquetta regolare il servizio di raccolta dei rifiuti

Neanche a Pasqua e Pasquetta si fermano le attività di raccolta rifiuti da parte di Energetikambiente-Pianeta Ambiente. L’azienda che si occupa del servizio di Igiene in città, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha voluto proseguire anche nei due giorni di festa per consentire lo smaltimento della maggiore quantità di rifiuti domestici prodotti proprio in occasione della duplice ricorrenza.

Nonostante l’obbligo di restare in casa, infatti, è atteso il consueto picco di produzione di rifiuti domestici in occasione delle feste di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo.

Restano, invece, chiusi in entrambe le giornate sia il Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe che quello di Carrara Salsello, così come resterà chiuso l’infopoint di via Stoccolma.

L’azienda ricorda ancora una volta i nuovi orari dei Centri comunali di raccolta:

via Padre kolbe: tutti i giorni dalle 7 alle 13:20.

Carrara Salsello: tutti i giorni, dalle 7 alle 12 per le utenze domestiche e dalle 12 alle 13:20 di tutti i giorni per le utenze non domestiche

Nei due giorni festivi di Pasqua e Pasquetta, inoltre, resterà chiuso anche il punto di distribuzione dei mastelli per il vetro a disposizione dei residenti della ex zona sperimentale S. Andrea sempre nel Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe.

Si ricorda, infatti, che a partire dallo scorso 30 marzo è cominciata la rimozione dei carrellati per la raccolta del vetro nel quartiere. Pertanto, i residenti della zona che ne siano ancora sprovvisti, possono ritirare il mastello per il conferimento del vetro nel Ccr di via Padre Kolbe nei seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30

la domenica dalle 8.30 alle 13.30.

Naturalmente gli utenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e cartella Tari dell’intestatario. I possessori della tessera Green card dovranno esibirla agli addetti al momento del ritiro del mastello.