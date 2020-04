L'Amministrazione comunale ha reso noto ieri, giovedì 9 aprile, di aver consegnato i primi 320 Buoni-spesa, per il sostegno in questa dura emergenza sociale che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Si è proceduto in base all’ordine di arrivo delle domande dei cittadini. La somma è stata caricata sotto forma di credito sulle tessere sanitarie dei beneficiari. Le operazioni continueranno in questi giorni per procedere quanto più speditamente all’esame e alla verifica dei requisiti delle circa 1200 domande formulate finora, nonché di quelle che continuano ad affluire. Già oggi si conta di erogare altre somme.

Ecco dove possono essere utilizzati i buoni spesa:

FARMACIE

Farmacia "Al Seminario", via Calace, 4 Tel. 080 3968216 / 351 7440025

Farmacia "Castellano Dr. Vincenzo, P.zza Vittorio Emanuele, 7 Tel. 080 3921488-392 9238210

Farmacia "D'Amore", via G. Di Vittorio, 158 Tel. 080 3955788

Farmacia Del Ponte, via G. Bovio, 48 Tel. 080 3955769

Farmacia "Di Gennaro", via Lamaveta, 76

Farmacia "Malcangio”, P.zza Vittorio Emanuele, 38

Farmacia S.Francesco, via Cala dell’ Arciprete,2 Tel. 080 3968079

Farmacia Silvestris, via Imbriani, 143 Tel. 391 7992474

Farmacia Stolfa, L.go Castello, 1

ALIMENTARI

Antichi Sapori Pugliesi, via Imbriani,31

Bianca Latticini, Corso Dr. Sergio Cosmai, 57

Bianca Latticini, via S. Lorenzo, 29

Bio&Tu, via Sant’ Andrea, 80 Tel. 080 2058019 - 348 6430603

Casa dei Tortellini, via della Repubblica, 23

Casa del Caffè, Cosro Umberto, 18

Despar, via Ariosto, 9

Panificio Di Pinto dal 1943, via Sant‘ Andrea, 95

Famila, via Padre Kolbe

Gastronomia Napoletano, via G. Bovio, 169 Tel.080 8979825

Gastronomia Todisco, via Montello, 7

Latteria Stasi, via XXIV Maggio, 35

Le Bontà di Licia, via Seminario, 17 Tel. 080 3951160

Frantoio Oleario Logoluso, via Vecchia Corato, 55 Tel. 080 3921152

Magiva, corso Umberto, 4 Tel. 080 3928729

Macelleria Luca Napoletano, via G. Bovio, 73

Mastrototaro Food, via Sant. Andrea, 299

Meridional Pesca, via della Repubblica, 37

Misino Anna, Vico Alighieri, 13-15

Napoletano Carni, via Della Repubblica, 37

Panetteria Di Pinto, via Isonzo, 98

Panificio Mastrodonato, via Montello, 9

Ricami di Gusto-Di Pinto, via Luigi Papagni, 2-6

Riserbato Giuseppe, via Amando Vescovo, 19-21

Royal Fruit, via G. Di Vittorio, 67-69-71

Salumeria Tambone, via Vittorio Veneto, 60

Sempreverde, via Michele Rana, 11

Simone Salumieri dal 1886, corso Umberto, 24

Supermercati DOK, via Cap. Gentile, 7

Supermercati DOK, via G. Bovio, 260

Supermercati DOK, via Lamaveta, 9

Supermercati DOK, via Salvemini

Supermercati DOK, via Vives, 6

Voglia di Carnie Salumi, via Panunzio, 35

CASALINGHI E SANITARIE

Acqua e Sapone, via Imbriani, 142

Brillo Store, via Della Repubblica, 17

Brillo Store, via XXIV Maggio, 33

Happy Shopping, corso Umberto, 20

Kinder Shop Sanitaria, via Imbriani, 50

La Chiocciola, via Imbriani, 131-133

La Chiocciola, via Monte S. Michele, 35

Tutto Casa, via Pio X, 10