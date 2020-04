«​C'è un nemico invisibile che si aggira nelle nostre città». Bisceglie vista dal cielo

«C'è un nemico invisibile che si aggira nelle nostre città e cammina sulle nostre gambe. Perché non si manifesti in tutta la sua brutalità, così come ha fatto altrove, noi dobbiamo opporvi resistenza con tutte le nostre forze. Le immagini che vedete sono dei primi controlli delle forze dell'ordine con l'utilizzo di droni a Bisceglie. L'avevo annunciato ieri e oggi siamo operativi con personale specializzato. I nostri comportamenti di questi giorni possono salvare tante vite».

E' quanto sottolineato dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, mostrando il video della Polizia Locale che mostra Bisceglie dall'alto.