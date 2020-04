​Riada Partenrs lancia l'iniziativa: “Oltre covid 19”​

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota diffusa dalla Riada Partners di Bisceglie che ha promosso una serie di incontri "virtuali" per approfondire i temi del dopo-quarantena.

Ecco obiettivi, partecipanti e date:

«Abbiamo voluto avviare la campagna Riada “Oltre covid 19”, attraverso degli incontri virtuali con i migliori imprenditori regionali e nazionali ed il coinvolgimento delle Istituzioni, per lanciare un messaggio di speranza e di costruzione verso il futuro.

E’ per questo che, a partire da Venerdì 10 Aprile alle ore 11 e fino a sabato 18 aprile alle 17.30, daremo il via ad una carrellata di interventi aventi come obiettivo congiunto quello di dare uno slancio positivo alla classe imprenditoriale che oggi più che mai ha necessità di unione e di uno sforzo collettivo.

Il confronto sarà visualizzabile tramite la pagina Facebook ed il canale YouTube della Riada Partners, all’interno dei quali ospiteremo quelle persone che stanno dimostrando tenacia, volontà e capacità di analisi, al fine di ripartire secondo un modello di sviluppo e di cambiamento capace di riportare questa comunità fuori dall’impasse fisica e mentale.

L’impossibilità di aggregarci in convegni e forme similari di interscambio culturale vis a vis non dovrà essere un ostacolo per chi come noi intende non fermarsi e continuare la propria azione di costruzione e ricostruzione del futuro, e lo farà mediante la rete e cogliendo le nuove opportunità del mondo digitale.

Ing. Antonio De Caro Sindaco Comune di Bari Venerdi 10 aprile ore 11 Dott. Sergio Fontana Presidente Confindustria Bari bat Filippo Caracciolo Consigliere Regionale - Regione Puglia Dott. Roberto Calculli Founder The Digital Box Spa Dott. Alessandro Ricchiuti Amministratore Delegato Riada Partners Stp Dott.ssa Mariarosaria Scherillo Founder CLE srl sabato 11 aprile ore 17 Ing. Marco Landi Presidente ATLANTIS VENTURES Ing. Giuseppe Modugno Amministratore Unico MTM Project srl Dott. Giorgino Francesco Giornalista Rai Tg1 Dott.ssa Rosa Pierro General Manager Villa Ciardi srl Dott. Alessandro Ricchiuti Amministratore Delegato Riada Partners Stp Dott. Ettore Chiurazzi Fondatore di CaruccieChiurazzi sabato 18 aprile ore 17 Dott. Peppino marangi Amministratore genesys software s.r.l Sig. Michele Mastropasqua Amministratore Tekno Sms Sig. Felice Gemiti Gemitex Spa Dott. Alessandro Ricchiuti Amministratore Delegato Riada Partners Stp

Ecco l’elenco degli interventi e dei relatori che hanno deciso di contribuire a lanciare un messaggio di programmazione per riprendere in mano le nostre vite: