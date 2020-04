I trattori di nuovo in città per lavare le strade di Bisceglie

«Stasera dalle ore 21 con i nostri agricoltori effettueremo nuovamente il lavaggio straordinario delle strade cittadine utilizzando i trattori. Anche questa volta saranno usati saponi detergenti convenzionali, come indicato da Ministero della Salute, Ministero della Salute, Ispra e Arpa».

Ad annunciarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Le operazioni - spiega il Sindaco - riguarderanno il suolo, pertanto non ci sono particolari indicazioni da seguire per i cittadini. Ringraziamo gli agricoltori che si sono messi nuovamente a disposizione della Comunità con generosità e altruismo, tenendoci a dare il loro apporto in questa dura battaglia contro il COVID-19.