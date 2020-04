Nella giornata di ieri la Direzione Generale della Asl Bt insieme con il Dipartimento di Prevenzione ha a lungo lavorato per gestire al meglio la situazione che si è creata a Minervino presso la RSSA Opere Pie Riunite.

Dei 38 ospiti, 26 sono positivi, come ufficializzato dalla Sindaca, e di questi 7 sono stati ricoverati presso l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Dei 12 ospiti negativi, 9 sono stati trasferiti stamane nella struttura di Canosa – individuata come presidio post Covid – nella unità operativa di Riabilitazione cardiologica diretta da Giuseppe Diaferia, 1 ospite è tornato a casa dove resta in quarantena insieme con i contatti stretti e 1 è deceduto nella notte per cause non legate al Coronavirus e l’altro questa mattina è stato trattenuto in struttura perché la temperatura corporea superava i 37 gradi.

Tutti gli ospiti portati a Canosa sono stati sottoposti a controlli clinici in entrata e tutto il percorso fatto é stato sanificato.

Dei 4 religiosi presenti, 3 sono positivi e 1 negativo. Dei 41 dipendenti presenti, 34 sono negativi e 7 positivi tutti a casa in quarantena. L’ente “Opere Pie Riunite” è urgentemente alla ricerca di infermieri, a cui sarà garantita la retribuzione. I numeri per segnalare la disponibilità immediata al lavoro sono 3398385289 o 3496155674.