Pasqua e Pasquetta, chiusi gli esercizi commerciali in tutta la Bat

Ieri pomeriggio i sindaci dei dieci comuni della Bat hanno stabilito e condiviso con il prefetto la decisione di tenere chiusi a Pasqua e Pasquetta tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie ed edicole.

L’Amministrazione comunale e tutti i sindaci, intendono impedire a monte che si possa utilizzare strumentalmente la circostanza di “dover fare la spesa” per uscire di casa in maniera irresponsabile, rischiando di vanificare gli sforzi fin qui compiuti con le misure di contenimento del contagio da Coronavirus messe in atto.

Questa settimana, dunque, sarà come tutte le altre, ovvero sarà possibile fare la spesa fino a sabato, senza assembramenti e senza corse immotivate agli approvvigionamenti.