Coronavirus, il riepilogo di giornata con contagi e decessi in tutta la Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 7 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1090 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 70 casi, così suddivisi:

27 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

5 nella Provincia di Brindisi;

30 nella Provincia di Foggia;

6 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto,

Sono stati registrati oggi 14 decessi: 8 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 23.149 test. Sono 168 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.514 così divisi:

834 nella Provincia di Bari;

177 nella Provincia di Bat;

262 nella Provincia di Brindisi;

635 nella Provincia di Foggia;

384 nella Provincia di Lecce;

192 nella Provincia di Taranto;

25 attribuiti a residenti fuori regione;

5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per ciò che riguarda Andria, i decessi per il coronavirus salgono a 6. Al 77enne deceduto ieri, di cui abbiamo già dato notizia, si aggiunge una 72enne, già paziente oncologica e ricoverata al “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, che non ce l’ha fatta per complicazioni del quadro clinico. Inoltre, per ciò che riguarda il “Bonomo” sono cominciate oggi, e finiranno il 9 aprile, le attività per lo screening di tutto il personale del pronto soccorso che è stato a contatto con la dottoressa risultata positiva al coronavirus.

La situazione della casa di riposo di Minervino Murge è la seguente: 26 ospiti positivi, 12 negativi e 1 ospite di 77 anni deceduto. Nella struttura ci sono 4 religiosi, di cui 3 positivi. Mentre risultano 36 dipendenti negativi e 7 positivi.

Mentre al “Covid hospital” di Bisceglie ci sono 4 pazienti in rianimazione, 20 in malattie infettive, 6 dimissibili in attesa di negativizzazione, 1 decesso di stamattina e 12 dimessi in totale.

Si ricorda che i dati del bollettino regionale sono diversi da quelli su menzionati per una differenza temporale di elaborazione degli stessi.