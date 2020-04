Un compleanno senza nonni per colpa del coronavirus, ci pensano i carabinieri a far festa

«Domenica 5 aprile è stato il compleanno di mia figlia Nunzia. Ha compiuto 4 anni. Mio marito è carabiniere e non potendo per ovvie ragioni festeggiare ha cantato con i suoi colleghi tanti auguri. Noi viviamo a Teverola in provincia di Caserta e siamo Biscegliesi e ci manca la nostra città. Tanto. Insomma, dove non c'è la famiglia ci sono loro, i carabinieri. Vorrei far arrivare questo messaggio ai miei compaesani e a tanta gente».

E' il messaggio giunto a BisceglieLive.it a firma di Gabriella La Notte, biscegliese residente lontano dalla propria città. Ma qui ci sono le sue radici, i suoi genitori, che non hanno potuto raggiungere la nipotina per festeggiarla a causa di questa terribile epidemia. Ecco, allora, l'idea: a festeggiare la piccola ci hanno pensato i colleghi carabinieri del papà. Un abbraccio grandissimo che parte da Bisceglie ed arriva sino a Teverola dalla piccola Nunzia.