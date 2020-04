I pasticcieri biscegliesi contro il Covid-19 con la Colomba Solidale

“Sempre pronti a Valorizzare e Difendere le tradizioni ed il Territorio”. Così esordisce il segretario dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi Sergio Salerno che racconta l’iniziativa COLOMBA SOLIDALE in collaborazione con la PRO LOCO Bisceglie e UNPLI PUGLIA, una raccolta fondi per l’acquisto di ventilatori polmonari.

“Nonostante la forte crisi che ha colpito il settore dei piccoli artigiani, bar e pasticcerie - continua Salerno - i pasticcieri non hanno perso il forte spirito combattivo e l’orgoglio che li contraddistingue. Per ripartire stiamo già studiando le strategie, ma prima vinciamo questa battaglia al COVID-19. Producendo dolcezza, il simbolo di Pace e Resurrezione per ECCELLENZA, LA COLOMBA PASQUALE devolvendo parte del ricavato ad alimentare il progetto che già l’UNPLI PUGLIA aveva avviato. Uniti siamo più forti “.

Sin da subito si possono acquistare le tradizionali ed artigianali colombe nei punti vendita, nelle modalità comunicate nella locandina, invitando ad un acquisto intelligente durante un periodo così delicato. Qualità e Gusto con una buona dose di buon senso, è il messaggio che vogliono trasmettere i soci fondatori del famoso progetto (Pasticceria Dolce Caffetteria, Caffetteria San Pietro, Moonflower e Pasticceria Trani) sensibilizzando la comunità ad essere partecipe e compatta.

Inoltre, in una nota pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione, si legge il forte appello a stare vicino al comparto, intorno al quale girano più di un centinaio di famiglie, senza contare fornitori ed affini, ritrovatisi tutti senza lavoro ed importanti sostegni. Questo atto di vero amore vuole confermare già quanto il Progetto del Sospiro sta facendo per la Città (fresca di riconoscimento da parte del Sindaco) e che la qualità dei prodotti passa prima dalla Passione di queste persone.

“Ora più che mai dobbiamo utilizzare, prudenza e senso civico - conclude Salerno -e ancora di più, quel Sano ottimismo che non ci manca, perché, il COVID-19 ha portato sì morte e paure, ma noi dobbiamo essere forti, dimostrando di essere più intelligenti, restando a casa, e pensare ad essere più responsabili e consapevoli della vita politica su come migliorare norme che regolano la nostra società, correggere i nostri frenetici stili di vita, essere giusti verso i meritevoli e colpire duramente i soliti scriteriati. Tutto questo, nell’attesa che l’aria diventi finalmente pulita, la natura riprenda i suoi spazi e riscoprire quel buon gusto del caffè bevuto lentamente al bar con qualche amico, sapori di un tempo”.