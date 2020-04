Coronavirus, altri 127 casi in Puglia. Nella Bat 39 contagi e due morti

Salgono a 2.444 i casi positivi al Covid-19 in Puglia.

Sono 127 i nuovi contagi, emersi dai 1.979 test effettuati oggi nella regione, così suddivisi: 17 nella provincia di Bari; 39 nella provincia Bat; 11 nella provincia di Brindisi; 41 nella provincia di Foggia; 10 nella provincia di Lecce; 8 nella provincia di Taranto; 1 fuori regione.

Sono stati registrati oggi 13 decessi: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 2 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto.

In totale sono 134 i pazienti guariti.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 22.059 test. I 2.444 casi positivi totali sono così divisi: 807 nella provincia di Bari; 177 nella provincia di Bat; 257 nella provincia di Brindisi; 605 nella provincia di Foggia; 378 nella provincia di Lecce; 190 nella provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.