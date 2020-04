​La Asl Bt: «Tampone per tutti i pazienti presenti nella struttura di Universo Salute​»

«In settimana saranno sottoposti a tampone tutti i pazienti presenti nella struttura di Universo Salute interessata nei giorni scorsi da alcuni contagi. Parliamo di circa 80 persone. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta organizzando l’attività. Va sottolineato anche che una squadra di medici e tecnici del Dipartimento di Prevenzione sta visitando le strutture private accreditate del territorio Bat per verificare la situazione e dare indicazioni sulle modalità di contenimento del contagio».

A renderlo noto è la stessa Asl Bt che, quindi, conferma i dati diffusi da Universo Salute nei giorni scorsi: «Nella sede di Bisceglie di Universo Salute, dai tamponi effettuati sui 48 operatori posti in quarantena (dal 22/3 al 5/4) sono risultati 9 positivi, che proseguiranno la fase di isolamento domiciliare assoluto per ulteriori 14 giorni (dal 1/4 al 14/4 pv.). Per i rimanenti 40 operatori risultati negativi è prevista la riammissione al lavoro dopo adeguata valutazione del medico competente».

Intanto, sempre la Asl Bt precisa che per quanto riguarda la Rsa di Canosa di Puglia la situazione è la seguente: 68 ospiti (la signora morta era negativa), 33 positivi e 34 negativi. I dipendenti sono 40 circa di cui 4 positivi. I pazienti sono in isolamento, nessuno in gravi condizioni, in due piani. Gli operatori positivi sono in isolamento a casa».