​Il Pd al Sindaco: «Non possiamo navigare a vista. Il rischio di una escalation è reale»

«Andrà tutto bene? E' difficile governare gli eventi drammatici di questi giorni; lo sappiamo. Piuttosto che navigare a vista o, peggio, aspettare gli eventi in maniera inerte, invitiamo il Sindaco ad adoperarsi nel migliore dei modi. Prenda esempio dal governo, attui la stessa metodologia: 1) dialogo con le parti politiche (maggioranza e opposizione) e sociali, 2) confronto con gli uomini di scienza per scegliere le azioni da mettere in campo, 3) decisioni secondo i criteri di gradualità e proporzionalità e soprattutto 4) trasparenza; la cittadinanza ha il diritto di sapere ciò che accade».

E' durissimo il comunicato diffuso dalla segreteria del Pd di Bisceglie.

«Il Partito democratico di Bisceglie - prosegue la nota - è a disposizione per un confronto costruttivo, per dare indicazioni tese a superare questa situazione drammatica. In questo momento in cui ci sono stati dei casi di contagio di alcuni operatori sanitari il rischio di una escalation dell'epidemia è reale; siamo molto preoccupati per le sorti dei cittadini, degli operatori sanitari in prima linea, di coloro che ci permettono di avere i prodotti di prima necessita e per finire di coloro che stando a casa permettono al sistema di non collassare. Pretendiamo trasparenza dalla massima autorità sanitaria cittadina, non è assolutamente sufficiente somministrarci il bollettino regionale, vogliamo sapere quali sono le azioni in atto o quelle che si intendano disporre per salvaguardare la salute pubblica e per tutelare i soggetti in stato di disagio.

Il nemico non è stato sconfitto, possiamo dire che siamo ancora nel girone di andata, pertanto invitiamo tutti i cittadini ad essere prudenti e a praticare il distanziamento sociale, solo così andrà tutto bene e potremo tornare ad abbracciarci».