Si moltiplicano in città le iniziative di solidarietà per tentare di alleviare le sofferenze di chi sta subendo i colpi economici di una emergenza infinita. Oggi spazio all'iniziativa promossa dalla "Gastronomia - Le Bontà di Licia", in via Seminario.

Una frase semplicissima che tocca direttamente il cuore dei clienti: «Chi può metta, chi non può prenda». Uno slogan che riassume perfettamente lo spirito dei cosiddetti "carrelli solidali". I clienti che fanno la spesa acquistano qualche prodotto in più da lasciare in un carrello a disposizione di chi ha difficoltà in questo momento per colpa dello stop imposto alle attività imprenditoriali della città. E sono in tanti a lasciare qualcosa a disposizione degli altri. Forse è proprio questa sensibilità il rovescio della medaglia di questa terribile esperienza collettiva dettata dal coronavirus.