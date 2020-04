«​Caro Sindaco, perché non sanificare l'edificio e non sottoporre tutti a tampone?»

Grande preoccupazione per la propria salute viene espressa in una lettera aperta inviata al Sindaco da un condomino di un edificio in via Papagni a Bisceglie. Del caso è a conoscenza lo stesso Sindaco che ne ha parlato nel corso del consueto messaggio ai biscegliesi nella serata di domenica: una delle contagiate di Universo Salute abita proprio in quell'edificio ed i condomini temono ripercussioni sulla salute di altre persone nello stesso stabile.

Ecco il testo della lettera aperta:

«Preg.mo sig Sindaco,

nel condominio in cui abito a Bisceglie in via L. Papagni è stata riscontrata la positività covid 19 di una condomina. Stamattina le forze dell’ordine sono venute per accertamenti di loro competenza proprio presso il nostro condominio. La positività della condomina, legata probabilmente alla questione dei casi alla “Casa Divina Provvidenza”, potrebbe durare da settimane e, nel frattempo, tutti i condomini sono preoccupati per aver condiviso ascensore e altri servizi condominiali con la stessa e la sua famiglia, che non portava mascherine in questo periodo.

Vogliamo cautelarci sig. Sindaco! Potremmo bonificare il nostro edificio condominiale grazie a un suo provvedimento, senza passare da assemblee condominiali traumatiche in questo momento e non convocabili proprio per il Coronavirus? Potremmo fare un tampone tutti noi condomini per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari e dei nostri amici. Noi siamo stati in casa come Lei ci ha detto, ma per causa non nostra siamo tutti preoccupati. Intervenga sig. Sindaco per prevenire un altro pericoloso focolaio in città».