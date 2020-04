«Vi avevo detto che i controlli sarebbero proseguiti in maniera ancora più severa e rigida. E così è stato».

Consueto bilancio giornaliero del Sindaco Angelantonio Angarano, al termine di un sabato intenso fatto di interventi, controlli e sanzioni.

«Diversi cittadini - scrive Angarano - sono stati multati perché non avevano valide ragioni per essere usciti di casa. Spiace purtroppo dover sanzionare in questo periodo già complicato ma in giro c’è ancora troppa gente e la tolleranzazero è l’unico modo per far capire a chi esce senza motivo o utilizzando pretesti che mette in pericolo la vita di chi gli sta accanto e la salute pubblica. Ci sono stati inoltre posti di blocco e ispezioni negli esercizi commerciali.

Ancora una volta però è opportuno sottolineare che la misura repressiva non può bastare perché è evidente che le forze dell’ordine, benché stiano svolgendo un lavoro encomiabile, non possano essere in ogni luogo e in ogni momento.

E forse non è chiaro un concetto: ci sono cittadini che non possono essere sanzionati perché la legge gli consente di uscire con la scusa della spesa (come è accaduto per la piazza del pesce sabato scorso, ad esempio), per non parlare delle sigarette o delle uscite con il cane troppe volte al giorno. È perciò strettamente necessario che ognuno di noi si comporti con senso di responsabilità, ancor di più nel momento di massimo rischio.

L’emergenza è all’apice nel nostro territorio, teniamolo ben presente. Continueremo con il pugno duro».