Nella convinzione dell’importanza del supporto culturale ed etico per superare situazioni di crisi attraverso la diffusione dei valori universali UNESCO e quelli dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Club per l’UNESCO di Bisceglie, presieduto da Pina Catino, di concerto all’azione della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” presieduta dal dott. Pasquale D’Addato, ha voluto contribuire a promuovere il dialogo e la comprensione interculturale tramite la pubblicazione della relazione del chimico prof. Graziano Leuci sul tema “La moderna alimentazione. Come è cambiata la dieta mediterranea”.

La relazione, fruibile sulla pagina Facebook del Club per l’UNESCO di Bisceglie e FICLU, è pubblicata online in relazione al rinvio dell’evento che si sarebbe dovuto tenere il 26 marzo nell’ambito dell’Anno internazionale 2020 della “Salute delle Piante" - International Year of Plant Health (IYPH) - proclamato dall’'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’incontro, dunque, rimandato a data da destinarsi in ottemperanza alle recenti norme Covid-19, avrebbe toccato temi alimentari sempre d’attualità.

«L'alimentazione moderna - come affermato dal prof. Leuci - è basata sul giusto equilibrio tra le esigenze di quantità e di qualità del cibo, in modo da non causare eccessi o carenze sia di peso che di altri principi nutrizionali.» Un corretto e razionale modo di nutrirsi, invero, è riconosciuto come il miglior sistema per prevenire alcuni tipi di malattie, soprattutto quelle dette «dei paesi industrializzati». Tra gli altri, inoltre, i problemi di obesità, ipertensione, arteriosclerosi, diabete devono essere sempre legati al tema alimentare.

Nell'ambito dell'IYPH, la salute dei vegetali costituisce un presupposto fondamentale per garantire risorse vegetali sane per l'alimentazione, basate su ecosistemi sostenibili. I vegetali sono parte integrante della biodiversità e sono indispensabili alla vita sulla Terra, in considerazione che oltre l'80% del cibo consumato dall'uomo è di origine vegetale.