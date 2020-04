auto in fiamme Copyright: n.c.

E' successo intorno alle ore 14:00 presso il distributore di benzina Erg in via Salvemini (fondo Noce).

Un autovettura Citroen C3, alimentata a diesel per cause ancora tutte da accertare ha preso fuoco. Fortunatamente il conducente che nel frattempo era sceso dal mezzo per acquistare un pacco di sigarette è rimasto illeso.

Un'alta colonna di fumo nero ha invaso l'area circostante spaventando i residenti.

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, Polizia Municipale e Carabinieri della locale tenenza e un corpo di Vigili del fuoco proveniente da Molfetta,