Il Rotary Bisceglie dona visiere protettive al personale sanitario dell'Ospedale

“Prevenzione e cura delle malattie” è una delle principali aree di intervento del Rotary a livello internazionale, sin dalla sua fondazione. Nell’attuale contesto di pandemia da coronavirus il Rotary in tutto il mondo sta dando il suo contributo, ascoltando le esigenze delle comunità locali.

Il Rotary Club Bisceglie, presieduto quest’anno da Caterina Bruni, si è dunque interfacciato con la direzione sanitaria dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, unico centro per pazienti Covid-19 acuti per l’intera provincia BAT, per offrire il proprio concreto sostegno. È emersa l’esigenza di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario a diretto contatto con i pazienti contagiati. Seguendo le indicazioni ricevute dalla direzione del nosocomio, il Rotary Club Bisceglie ha deciso quindi di donare 100 visiere protettive in policarbonato con schermo intercambiabile e riutilizzabile, che potranno così proteggere medici e infermieri impegnati in prima linea, con beneficio per la loro salute e per la continuità del servizio reso ai pazienti. Si tratta infatti di visiere che proteggono tutto il viso, garantendo uno schermo efficace, in aggiunta alle mascherine già indossate, e che possono essere utilizzate più volte.

La consegna è avvenuta nella mattinata del 3 aprile, alla presenza della dott.ssa Caterina Bruni, presidente del Rotary Club Bisceglie, e del dott. Andrea Sinigaglia, direttore sanitario dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Un contributo che si inserisce nella scia di solidarietà che sta caratterizzando il nostro territorio, che ci si augura possa arricchirsi di ulteriori interventi a vantaggio della popolazione e di quanti stanno lavorando in maniera indefessa per farci uscire da questa grave emergenza.