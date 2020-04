Spina: «​23 positivi a Bisceglie? Ora è una polveriera, subito provvedimenti urgenti»

«Apprezziamo la serietà di Universo Salute che ha fatto un comunicato chiaro e veritiero. Il Sindaco segua la vicenda con maggiore attenzione e rispetto della verità».

E' quanto si legge in una nota a firma del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, che già nei giorni scorsi era intervenuto per chiedere chiarezza sulla vicenda dei contagi nell'ex Casa della Divina Provvidenza.

«La massima autorità sanitaria - si legge nel documento - non può avere le notizie sempre dopo gli altri e, quando è informato, deve comunicare immediatamente ai cittadini l’evoluzione della epidemia. Ora Bisceglie, purtroppo, neanche in proporzione agli abitanti è la prima città della Bat in termini di persone positive (dovrebbero essere 23). Avevamo chiesto subito misure più drastiche e decise al Sindaco: non so ora se siamo ancora in tempo per evitare la diffusione del virus in modo incontrollato. Adotti subito un’ordinanza per imporre i tamponi anche a coloro che sono venuti in contatto con i positivi: i protocolli di questo genere non sono più applicabili nelle situazioni esplosive come quelle biscegliesi. Senza allarmismi con ma autorevolezza e spirito decisionista il Sindaco intervenga immediatamente. Non è più il tempo di sparare a 0 contro quelli che, per esperienza e intuizione, avevano previsto un mese fa quello che sta accadendo a Bisceglie.