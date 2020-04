«​Con i fondi straordinari siano pagati anche i contributi fitto-casa»

«Una buona notizia per la città: 164 mila euro dalla Regione, cui vanno sommati quelli del governo per un totale di circa 650 mila euro che possono sostenere i cittadini in questo momento».

E' quanto affermato dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che invita l'Amministrazione comunale a sbloccare presto i pagamenti di alcuni contributi che certamente potrebbero alleviare le sofferenze di chi versa in stato di difficoltà.

«Suggerisco ad Angarano - precisa Spina - di sbloccare anche le somme dei contributi fitto-casa della L. 431/1998, per le quali siamo in ritardo. Sarebbe un’altra boccata di ossigeno per tante famiglie biscegliesi. Attendiamo ora di conoscere tempi e modi di gestione delle somme concesse al Comune, che è il tramite tra Stato e Regione e cittadini. Speriamo bene».