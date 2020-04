​L’associazione di odontoiatri "AndiamoinOrdine di Bari e Bat"​ al fianco di medici e infermieri

«L’associazione di odontoiatri "AndiamoinOrdine di Bari e Bat", con oltre 700 iscritti, rafforza la coesione verso i medici e gli infermieri in prima linea contro l’emergenza Covid-19 attraverso una prima immediata donazione di 5.000 euro e una ulteriore donazione di 2.000 euro in sostegno delle famiglie vulnerabili e in difficoltà economica della provincia di Bari. A questa iniziativa si aggiunge la raccolta fondi “iostoconmedicieinfermieri” che hal’obiettivo di ulteriore sostegno, sempre finalizzate all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari, partendo dal Policlinico di Bari».

E' quanto si legge in una nota diffuso dal vicepresidente dalla stessa associazione, il biscegliese dott. Domenico Cosmai.

«L’associazione AdiamoinOrdine - prosegue la nota - si era già attivata a fine febbraio nel fornire istruzioni sul contenimento della diffusione del corona virus e misure anti-contagio negli studi dentistici, ma all’indomani della dichiarazione di pandemia dell’OMS dell’11 marzo non poteva sottrarsi dal sostenere concretamente i sanitari del territorio che stanno fronteggiano questa emergenza, anche invitando tutte le associazioni di medici e odontoiatri liberi professionisti ad unirsi a questa iniziativa. Un appello che AndiamoinOrdine trasmette anche alla commissione albo degli odontoiatri degliOrdini dei Medici di Bari e della BAT, con il fine di tutelare il cittadino attraverso un unico coordinamento della sanità pubblica e privata».

«Siamo studiando tutte le più corrette misure anti-contagio e di prevenzione per poter proteggere i nostri pazienti e riaccoglierli nei nostri studi dentistici quando l’emergenza sarà superata e si potrà tornare a sorridere», spiega il dottor Graziano Giorgini, presidente dell’Associazione.

Per donazioni: IBAN IT64E 0306909606100000135374 del conto dell’Associazione AndiamoinOrdine, causale donazione emergenze covid19