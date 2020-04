La solidarietà ai tempi del coronavirus. Tutti sono chiamati a fare la loro parte in un momento così delicato per la vita della città. E così, ecco un gesto di grande solidarietà che ci si augura possa essere seguito da tanti altri: un commerciante in ortofrutta, l'azienda Riserbato di via Amando Vescovo, a due passi dalla chiesa di San Pietro a Bisceglie, ha deciso di mettere a disposizione di chi ne fa richiesta di una parte della merce esposta.

Accanto alla frutta e verdura normalmente in vendita, infatti, il titolare di questo esercizio commerciale, ha esposto un cartello in cui si legge: «Merce gratis, andrà tutto bene» proprio sopra una catasta di ortofrutta messo a disposizione di chi ne faccia richiesta.

Un gesto, un piccolo gesto, ma che merita il plauso di tutti.