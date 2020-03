Seduta di laurea on line ai tempi del Covid 19: si laurea il biscegliese Giovanni Lecci

Anche l’Università di Bari, ai tempi dell’emergenza si è attrezzata per le sedute di lauree on line, ed è così che ieri si è laureato il biscegliese Giovanni Lecci, con la tesi di laurea in marketing, dal titolo “L’Evoluzione del green marketing”

Con la Commissione collegata on line, ha discusso la sua tesi, sulle strategie del green marketing in un momento in cui le strategie dei beni di consumo a basso prezzo e la mentalità “usa e getta” stanno pian piano scomparendo dalla nostra quotidianità a favore di un comportamento sempre più attento e sensibile al consumo responsabile.

Di conseguenza molti consumatori hanno adottato comportamenti volti alla sostenibilità, cercando di essere dei cittadini responsabili, aspettandosi lo stesso dall’azienda.

È così che si fa strada anche il green marketing: in questo nuovo tipo di approccio tutti gli aspetti del prodotto devono essere pensati e progettati per la salvaguardia dell’ambiente e, soprattutto, tutti gli attori devono essere coinvolti, poiché è attraverso le loro scelte che possono contribuire, assieme all’azienda, alla salvaguardia dell’ambiente.

Fare green marketing significa quindi agire sul prodotto e sui processi di produzione, intervenire sull’imballaggio, sulla scelta delle materie prime e sulla progettazione dei prodotti. Ma soprattutto dimostrarlo.

In un mondo di scelte, i motivi per cui acquistiamo un prodotto rispetto ad un altro possono essere individuati da una serie di “driver” dovuti a una moltitudine di fattori e notiamo che un numero crescente di consumatori nelle regioni sviluppate considerano le azioni di sostenibilità un imperativo.