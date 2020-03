​Continua il Carrello solidale: chi fa spesa può donare prodotti di prima necessità

Continua l’iniziativa del "Carrello solidale", uno dei tanti sevizi di supporto e assistenza alla popolazione offerti dalla rete promossa dal sistema comunale di Protezione Civile per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.



Quanti si recano a fare spesa possono contribuire donando prodotti alimentari o generi di prima necessità attraverso il Carrello solidale, disponibile nei supermercati aderenti:

Supermercato Dok - Via Lamaveta (lunedì, mercoledì e venerdì - carrello dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 18);

Dok Degusteria - Via Capitan Gentile (lunedì, mercoledì e venerdì - carrello dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 18);

Supermercato Dok - Via Vives, nei pressi del distributore di carburante Esso di Via Imbriani (martedì, giovedì e sabato - carrello dalle ore 10 alle 12).

I beni raccolti vengono consegnati agli operatori Caritas che intervengono con il progetto Recuperiamoci per andare incontro ai bisogni della Comunità biscegliese.

Il Carrello solidale, come tutte le altre azioni per contenere la diffusione virale e sostenere la popolazione in difficoltà, sono tenute dalle strutture operative locali di Protezione Civile, fra queste le associazioni di volontariato riconosciute dalla Regione Puglia in quanto iscritte all’Albo di Protezione Civile oltre a quelle censite, riconosciute ed attivate dal Coordinamento Operativo Comunale, che hanno voluto aderire alla rete immediatamente venutasi a realizzare, al sol fine di aiutare gli altri, i più deboli, i più vulnerabili.

Ulteriori disponibilità a donare beni primari potranno essere formulate direttamente chiamando l’infopoint di Protezione Civile Comunale al numero 080.33.666.21. Il personale Volontario sarà lieto di ritirare il direttamente dal domicilio di chi vorrà donare.

Di seguito le realtà che stanno lavorando con altruismo e generosità in questa emergenza: