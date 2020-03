​L'appello al comparto Tac della Bat: «Riconvertirsi per la produzione di Dispositivi Medici​»

«Il settore TAC del nostro territorio, da Barletta ad Andria e Bisceglie, sta vivendo da molti anni momenti non proprio felici, e ora la tragica emergenza del coronavirus potrebbe aiutarlo a risollevarsi, svolgendo tra l’altro una importantissima funzione sociale».

E' l'auspicio del Coordinamento Provinciale BAT di ItaliaViva in un documento a firma di Gabriella Baldini e Ruggiero Crudele.

«Si dovrebbe incentivare e individuare - prosegue la nota - una rete di aziende del settore interessate ad implementare (anche variando le loro abituali modalità di lavoro) la produzione di dispositivi medici (DM) di protezione individuali (DPI): mascherine del tipo FFP2 e FFP3, tute e calzari in TNT, mascherine filtranti (MF) “a norma”, tanto necessari e vitali per tutto il Paese in questo momento storico, e che certo si renderanno indispensabili anche per il futuro. Per la produzione di questi ultimi dispositivi, le mascherine filtranti, i tempi per la produzione sarebbero alquanto brevi , avvalendosi al riguardo della collaborazione con il Politecnico di Bari (come ben hanno cominciato a fare alcune aziende del TAC di Bisceglie) che ha già dato la piena disponibilità ad accompagnare le aziende in questo "trapasso produttivo", per l'ottenimento delle certificazioni necessarie, ora meno difficoltose da ottenere grazie al decreto "Cura Italia", alla produzione di qualità e conforme alla normativa. Inoltre, finanziamenti per la riconversione, anche per l’acquisizione di strumentazione idonea, sono disponibili con il recentissimo Bando di Invitalia.

Oggi si stima un fabbisogno di circa 90 milioni/mese di mascherine di cui la nostra Nazione ha bisogno, la nostra provincia ha senz’altro capacità e intelligenze per essere attrice di questa eccezionale sfida sì produttiva ed economica, ma oggi soprattutto vitale per gli Italiani.

Rivolgiamo quindi un appello ai vertici di Confindustria Provinciale e Regionale che possano guidare questo percorso in maniera virtuosa ed efficace. Da parte nostra, ci sentiamo a disposizione, con la necessaria modestia, per collaborare con gli enti territoriali nelle forme che si riveleranno opportune».