"Volevo dirvi un doppio grazie da parte del Governo, perché il gesto del presidente Rama lo abbiamo molto apprezzato. Ieri con il Ministro Di Maio ci siamo raccordati per questo vostro arrivo qui. Io ero uno di quelli che l'8 agosto del 1991 era a Bari, perché sono nato e cresciuto lì e so cosa rappresenti per il vostro Paese il legame con l'Italia. Quindi davvero quando ho saputo che sareste arrivati la gratitudine e la commozione è stata doppia. Grazie per questo gesto di fratellanza, siete un Paese che ha l'Italia sulla pelle. Noi pugliesi diciamo che siete la ventunesima regione italiana, spero vi faccia piacere nel rispetto della Repubblica albanese che a noi è molto cara. Grazie ancora e ogni volta in cui ci sarà bisogno, l'Italia ci sarà. Grazie. E grazie anche al Presidente Fontana e alla regione Lombardia per essere qui". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ringraziando i 30 medici e infermieri albanesi appena sbarcati a Verona e diretti agli ospedali di Brescia, accolti dal presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, dal viceministro dell'interno, Vito Crimi, e dal deputato PD, Alfredo Bazoli.