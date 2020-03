Fake news: falso l'avviso attribuito al Ministero dell'Interno

Sono stati affissi anche a Bisceglie dei volantini completamente destituiti di ogni fondamento in cui si invitano eventuali non residenti a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel domicilio di residenza.

La Questura di Bari invita i cittadini ad ignorare il contenuto falso di questi volantini ed a segnalare alle Forze dell'ordine eventuali attività di affissione in strade e portoni.

Di seguito la comunicazione della Questura:

Attenzione ai falsi annunci. In alcuni condomini sono stati affissi degli avvisi in cui compare falsa intestazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, invitando le persone non residenti a lasciare le abitazioni e preannunciando controlli da parte delle Forze dell'Ordine. Si tratta di attività truffaldina! Si ribadisce di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare immediatamente i numeri di emergenza delle Forze dell'Ordine.