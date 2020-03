Una lettrice di BisceglieLive.it questo pomeriggio, sabato 28 marzo, ha inoltrato il video che trovate in allegato: una piazza del pesce stracolma di gente. Sembra un sabato qualunque. Nessuno sembra preoccuparsi dell'epidemia da coronavirus che sta continuando a mietere vittime e a provocare infetti. Anche a Bisceglie.

Una segnalazione che è stata immediatamente recepita dal Sindaco, Angelantonio Angarano, che proprio oggi aveva deciso di fare un sopralluogo nella stessa area, accompagnato dal comandate della Polizia Locale, Michele Dell'Olio e da alcuni agenti.

«Proprio oggi avevamo aumentato il presidio della piazza del pesce con altri volontari di Protezione Civile oltre che gli agenti di Polizia Locale. Eppure stamattina c’era ancora troppa gente». E' la reazione a caldo del Sindaco, dopo aver visto quelle immagini.

«Dal primo pomeriggio - afferma ancora Angelantonio Angarano - siamo stati costretti ad impiegare due pattuglie, della Polizia Locale per controllare i varchi di accesso sottraendo agenti ai pattugliamenti delle strade. Ma lo volete capire che siamo nel pieno dell’emergenza Coronavirus?

L’unico modo certo che abbiamo per fermare questo nemico pericoloso e invisibile è restare a casa! Chi esce di casa senza motivi estremamente seri mette in pericolo la vita di chi gli sta accanto e quella di tutti! Far finta di niente è da irresponsabili! Pensare che “tanto a me non capiterà” è pura incoscienza.

È evidente che non si possa far leva solo sui controlli. Non si può certo impedire di fare la spesa, ma è possibile che non si possa cambiare l’abitudine di andare il sabato mattina, per giunta negli orari di punta?

Visto che ci si ostina a non capire la gravità della situazione, abbiamo preparato l'ordinanza per chiudere la piazza del pesce dalla prossima settimana».

L'ordinanza è stata poi regolarmente firmata dal Sindaco ed avrà efficacia a partire da lunedì 30 marzo.