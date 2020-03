Coronavirus, a Bisceglie 9 casi: 5 ricoverati e 4 in isolamento. Il video del Sindaco

«Stiamo per tornare a casa dopo un'altra giornata molto lunga per combattere questo nemico pericoloso e invisibile... come consuetudine condivido con tutti voi il punto della situazione». Con queste parole il Sindaco Angelantonio Angarano ha diffuso il consueto bollettino sulla situazione emergenziale a Bisceglie per l'epidemia da Coronavirus.