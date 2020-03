Universo Salute: presto un reparto Covid-19 a Bisceglie

L'Amministratore Delegato di Universo Salute, Paolo Telesforo, ha istituito questa mattina una task force di esperti che sta lavorando alacremente alla realizzazione di due reparti ospedalieri, uno per ciascuna delle due sedi pugliesi del Don Uva (Bisceglie e Foggia), appositamente predisposti e studiati per assistere e trattare clinicamente pazienti e/o operatori con esigenza di isolamento per sospetta infezione da covid-19.

I reparti - fanno sapere da Universo Salute - verranno realizzati secondo tutti i protocolli previsti dalle norme e protocolli in vigore nonché mediante l’approvazione del dipartimento di prevenzione della competente Asl e saranno dotati di tutti i sistemi infrastrutturali, tecnologici, organizzativi e strumentali idonei per poter fronteggiare l'emergenza.

Fanno parte della Task Force per le loro comprovate qualità e competenze, oltre allo stesso dottor Paolo Telesforo

- L’avvocato Luca Vigilante, vice presidente C.d.A ed esperto in prevenzione e sanità

- Il dottor Vincenzo Coviello, Direttore Sanitario della sede di Bisceglie e coordinatore delle altre D.S. di U.Salute.

- Il dottor Rosario Garofalo, Direttore Sanitario della sede di Foggia

- L’avvocato Marcello Paduanelli, Direttore Amministrativo Universo Salute

- Il dott. Francesco Scarpelli, specialista in pneumologia e coordinatore dei lavori di attivazione dei reparti per sospetta infezione da covid-19

- Il dottor Cesare Cervia, Direttore area finanziaria ed economica

- Il dottor Dario Ferrara, Responsabile Ufficio Sicurezza e Prevenzione

- L’ingegnere biomedico Giuseppe Caposieno

- L’Ingegnere Alfiero Manfrini, Direttore Area Tecnica ed esperto in progettazione strutture sanitarie

- Il geometra Adolfo Rondinella, responsabile area tecnica della sede di Foggia.

- Il dottor Marco Longo, dirigente sede di Foggia