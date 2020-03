Coronavirus, Boccia: «Ecco il bando per 550 infermieri volontari»

"I problemi della Lombardia son problemi di tutti noi, come tutti i giorni ci sono dati in contrazioni in alcune aree e in aumento in altre. Ma non dobbiamo preoccuparci dei dati ma dei comportamenti. Rimaniamo a casa. I dati sono in corso di raccolta, dobbiamo avere fiducia e rafforzare i presidi".

Lo ha detto ieri, giovedì 26 marzo, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a La vita in diretta, su Raiuno.

"Anticipo che oggi partirà il bando per 500 infermieri volontari, proprio oggi i primi 21 andranno in Lombardia. Ogni giorno arriveranno medici volontari che verranno qui faranno il tampone e partiranno, coordinati dallo stato", ha aggiunto Boccia. "A tutti gli infermieri italiani faccio un appello: da stasera sara' possibile aderire alla task force della protezione civile, fate domanda, i primi 500 partiranno nel più breve tempo possibile. Tutto per aiutare questi eroi che sono in queste aree e tutti i giorni devono fare i conti con questo virus. Questa disponibilità volontaria ci ha dato forza in questi giorni e noi possiamo solo sostenerli".