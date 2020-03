Ieri mattina Antonella Specchio, volontaria della Misericordia d'Italia e referente della Protezione civile per il servizio multilingue, ha donato nelle mani del dr. Andrea Sinigaglia, responsabile del nosocomio biscegliese, 20 mascherine di protezione individuale FFP3 per i medici e infermieri dell'Ospedale civile di Bisceglie.

Il gesto concreto di un singolo cittadino è stato molto apprezzato in questo particolare momento di di emergenza sanitaria. Il dr. Sinigaglia ha ringraziato affermando che avrebbe provveduto nella stessa giornata a metterle a disposizione dei medici che operano in prima linea per il COVID 19.

Il dono delle mascherine FFP3 è stato accompagnato da una bellissima frase su un bigliettino: "Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Ce la faremo. Un abbraccio. Antonella".

I dispositivi di protezione individuale FFP3 sono stati acquistati all'estero, per la precisione in Belgio, perché in Italia non si riescono a trovare.