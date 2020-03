Emergenza coronavirus a Bisceglie, il Sindaco parla ai cittadini. Il video

Quella di ieri, martedì 24 marzo, è stata una giornata particolarmente intensa per Bisceglie con il rincorrersi delle voci e dell'emergenza sulla diffusione del coronavirus in città. Al termine di questa lunga giornata il Sindaco Angelantonio Angarano ha voluto parlare direttamente ai biscegliesi, accompagnato da Tommaso Fontana (ex primario del reparto di Infettivologia dell'Ospedale di Bisceglie e da Giovanni De Trizio, Responsabile provinciale Protezione civile Bat