"Io vengo a casa", una nuova sezione dedicata alle consegne a domicilio

L'iniziativa “Io vengo a casa”, varata da BisceglieLive.it nei giorni scorsi, ha colpito nel segno, trovando nuove sponde nelle istituzioni e tra le associazioni di categoria. In particolare nelle scorse ore è giunto il plauso di Confcommercio Bisceglie che l’ha voluta fare propria inserendola tra le sue attività prioritarie.

Patrocinata e fortemente voluta dal Dott. Leo Carriera, il progetto #tu resta a casa diventa uno strumento nelle mani degli esercenti e dei cittadini in un momento storico di grande criticità.

Ma c'è di più: da oggi rientra a pieno titolo tra le attività sostenute dall'Amministrazione comunale che ne ha riconosciuto la straordinaria validità come strumento di comunicazione sociale in questo momento particolare. Soprattutto per la gratuità del servizio offerto a tutti i commercianti.



Da oggi, su Bisceglielive.it sarà attiva una speciale sezione interamente dedicata al "servizio a domicilio" con l'elenco di tutte le attività, suddivise per famiglie merceologiche, che effettuano suddetto servizio. Insomma, sarà sufficiente andare su Bisceglielive.it, sul sito della Confcommercio o sul sito del Comune di Bisceglie per scorrere l'elenco delle attività aderenti.

Del resto le recenti disposizioni del Governo e degli Enti locali in tema di attività economiche che possono restare aperte sono sempre più stringenti e costringono a percorsi alternativi per non essere tagliati fuori in questo periodo.

Ma soprattutto le richieste di aiuto provengono quotidianamente da persone, soprattutto anziani, che vogliono sapere come fare ad acquistare i prodotti necessari ad andare avanti in questi giorni in cui sono costretti in casa.

Non solo anziani, però: ci sono tanti biscegliesi diligenti che hanno preso seriamente l'appello delle istituzioni a tutti i livelli di restare in casa per rallentare la diffusione del virus.

Ecco, allora, una iniziativa per venire incontro a tutti i concittadini: pubblicare (ripetiamo, gratuitamente) l'elenco dei negozi, delle farmacie e in genere delle aziende, che fanno consegne a domicilio nel pieno rispetto del dettato normativo voluto dal Decreto "Io resto a casa" del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Un elenco di aziende a cui ci si può rivolgere per acquistare e ricevere a casa i prodotti richiesti. Un elenco in costante aggiornamento.

Per poter essere inseriti gratuitamente nell'elenco basta rivolgersi al numero 328 157 3118 o scrivere una mail a: v.savino@bisceglielive.it oppure rivolgendosi direttamente a CONFCOMMERCIO.

Ecco le aziende che hanno aderito (elenco in costante aggiornamento):

FARMACIE

Farmacia Silvestris, tutti i giorni escluso la domenica - Tel. 391 7992474

Farmacia S.Francesco, tutti i giorni Tel. 080 3968079

Farmacia "D'Amore", tutti i giorni escluso la domenica, Tel. 080 3955788

Farmacia "Castellano Dr. Vincenzo, tutti i giorni escluso la domenica, Tel. 080 3921488-392 9238210

Farmacia "Al Seminario", Tel. 080 3968216 / 351 7440025

PIZZERIE, ROSTICCERIE e PANIFICI

Pizzeria “Pizza&Friggy”, Tel. 080 3926416 /3475961056

Pizzeria “Il Giardino dei Sapori”, Tel. 328 6847051

Pizzeria “Al Buco Preferito” – ven-sab-dom, Tel. 080 3953350

Art Trapetum, Tel. 080 9264361

Panificio “I Piccoli Fornai” - Tel. 080 2146316

Panificio Moretti - foccacce, panzerotti, pollo allo spiedo,Tel. 389 6337653

Pizzeria “Due punto 20”- chiuso mercoledì, Tel. 340 4584394/ 342 7567358

Pizzeria “400 gradi, Tel. 080 8659473

Pizzeria “Puntoeacapo”- chiuso lunedì, Tel. 333 9076494

Pizzeria “La Fontana”- chiuso lunedì,Tel. 347 8851430/ 348 1356145

Pizzeria “Fermata Facoltativa”, Tel. 080 3986055

Pizzeria “Due&Undici”, Tel. 380 4325145/080 3215119

Pizzeria “Dolmen”, Tel. 338 4695151

Pizzeria “Strike”, chiuso lunedì, Tel. 345 4660173

“Copapan“, dal giov a dom., Tel.347 7850225

"Pizzeria “Beverly”, Tel. 080 3967142

"Arte CoffeeBurger" , Tel. 349 7950216

"Pizzeria Movida", Tel. 342 5588181

"Pizzeria Acqua&Farina", Tel. 347 7796753

Pizzeria "Centro", Tel. 080 3957894/ 320 0320330

Pizzeria "SPINAP", Tel. 347 7433130 / 392 2188686

MACELLERIE e BRACERIE

Macelleria"Piarulli Pierangelo & Giuseppe", tutti i giorni, escluso la domenica, Tel. 080 3928662/ 340 7771913

Macelleria "Napoletano" di Dell'Olio Giuseppe, tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00, Tel. 080 3968191/ 347 7425570

PESCHERIE

La “Pescheria Caggianelli”- da mart. a sab. ,Tel. 080 9648024

“Meridional Pesca”- Tutti i giorni. Dom 8.00-11.00, Tel.080 3957752

BAR PASTICCERIE E CAFFE' IN CAPSULE

"101 Caffè" - vendita capsule cialde per caffè - Tel. 347 8197578

"Il Chicco d’Oro" da lunedì a sabato - Tel. 080 3968134

“Dolciaria Magiva”- ore 8.00-13.30 Tel. 080 3928729

"Caffè “Colorado”-vendita capsule e cialde per caffè Tel.331 6410572

"Bar Ghiottonerie", ciambelle, biscotti da latte, taralli, zeppole, Tel. 388 8244543





"Bar Rosuan", tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, Tel. 347 2230209 e 339 7837361

"Pasticceria Rondò", dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00, Tel.340 6303124 / 080 3926268

Cioccolateria "Bon Ton", Tel. 333 2359570

Pasticceria Artigianale "Dolce Passione", Tel. 371 1760969

Pasticceria "Golden", Tel. 329 6480180/ 320 7951189

FRUTTIVENDOLI E PRODOTTI BIO

Frutta e Verdura da Mimmo, via Papagni, Tel. 329 2717686

Natura Crea, Tel. 080 9648927/ 392 2361186

"BioeTu", Tel. 080 2058019/ 348 6430603

"Fruttivendolo Losapio", Tel. 349 5977539

SUPERMERCATI, GASTRONOMIE ED ENOTECHE

Frantoio “Galantino”, da lun a-ven, Tel.080. 3921320

Salumeria Gastronomia Napoletano, Tel.080 8979825

Az.Agr.Dott. Simone, olio, taralli, Tel. 392 0056441

Enoteca “Divin Bacco” , Tel. 080 3953830/ 340 1547530

Salumeria Losapio, Tel. 347 6322816



Salumeria “Galleria del Gusto”, Tel. 080 5120152

“Salumeria Di Tullio”, Tel. 333 9269825/ 080 3957859

"Le Bontà di Licia" minimarket, Tel.080 3951160

"DI Pierro bevande & Ingrosso Alimentari", Tel. 080 3921330

IGIENE CASA

"Tutto Casa” - Igiene casa e persona, Tel. 080 3955080/ 347 7237025

“La Chiocciola”, Tel.080 3960317/ 080 9648724

"Goccia Mania Club", Tel. 347 0806145

ABBIGLIAMENTO MAMMA & BIMBO

Neneshop.it, sito e-commerce, articoli per igiene/abbigliamento mamma e bimbo, Tel. 347 0411020

LIBRERIE

Libreria "Prendi Luna Book & more", Tel. 080 8092484





NEGOZI DI ALIMENTI E ARTICOLI PER ANIMALI D'AFFEZIONE





"Sani&Belli", alimenti per animali, Tel. 347 6112520

"Joe Zampetti", Tel. 080 9648797

AGENZIE MULTISERVIZI

"Directa Posta & Servizi", Tel. 080 2058019/ 348 6430603

NEGOZI DI TELEFONIA & ASSISTENZA COMPUTER

"I Repair Italia", assistenza Smartphone , Tel. 346 5137072

"Computer Shop", Tel. 080 3922333

"Punto Store", cartucce e toner per stampanti, Tel. 080 3960313

MERCERIE

"FilArte" merceria, Tel.339 8359602

OFFICINE&AUTORICAMBI

"Autoricambi Brescia", Tel.080 3957591

"Autopoli S.r.l.", Tel.080 3951635