Nel Modo Giusto: «Sindaco, ora serve condivisione e reazione, prontezza ed efficacia»

«Il gruppo politico #NelModoGiusto, dopo un'attenta analisi del lavoro profuso in queste settimane di emergenza #coronavirus dal Sindaco della nostra Città e da tutta la giunta, si presta e invita per il proseguio a porre in essere azioni di "carattere", più incisive e concrete!».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal movimento politico civico di opposizione.

«Come opposizione - prosegue la nota - abbiamo seguito da vicino tutti i passaggi più delicati offrendo sin da subito disponibilità e proposte costruttive al fine di governare questa drammatica crisi e mettere le basi per ripartire al più presto una volta superata la fase più critica.

I Consiglieri comunali di opposizione Alfonso Russo, Giorgia Preziosa, Mauro Sasso, unitamente al presidente del consiglio comunale Gianni Casella, al presidente Elisabetta Mastrototaro, al segretario Stefano Di Bitonto e insieme al coordinamento tutto, credono sia ora necessario un momento di confronto/coordinamento istituzionale, in cui, poter portare, per il bene della COMUNITÀ tutta, tempo, risorse e qualità del gruppo stesso.

Visti gli ultimi eventi che ci portano a conoscere con precisione nome e modalità del primo contagio a livello locale, dobbiamo avere la possibilità di controllare e verificare l'eventuale contagio di operatori, relativi familiari e altri cittadini con un metodo semplice e non invasivo, molto più rapido del tampone.

Come già suggerito dal Presidente del consiglio comunale, attraverso i mezzi social, buona idea sarebbe quella del prelievo drive-thru che permetterebbe di mettere in isolamento immediato i positivi asintomatici e garantirebbe il blocco della circolazione del virus.

Sicuramente sarebbe, inoltre, un'ottima azione di screening e per il prezioso lavoro di ordinanze prodotto dalla giunta e ragionare insieme, maggioranza e opposizione, sui prossimi passi da compiere.

NMG prosegue invitando la massima autorità sanitaria cittadina(Sindaco) a istituire, quanto prima, un tavolo tecnico politico permanente anche per discutere e pianificare proposte e soluzioni:

- importante sarebbe l'emanazione in maniera live di un bollettino reale dello stato del contagio Covid-19.

- discutere e mettere in campo un controllo serrato del territorio in entrata e in uscita.

- istituzione di una task force di esperti per monitorare l'andamento dell'emergenza e che affiancheranno il tavolo tecnico per tracciare a cadenza quotidiana il quadro situazione a livello comunale.

- pianificare sin da ora aiuti alle imprese locali e alle famiglie biscegliesi.

SERVE farlo subito, magari anche con apposita “diretta social” per offrire la massima fruibilità ai cittadini.

La democrazia va incarnata ed è in momenti come questi che occorre darle il valore che le spetta rendendo vive le istituzioni.

Con estremo spirito collaborativo, NMG confida che Angarano accolga favorevolmente questa proposta che vuole rafforzare la sua azione, con deliberazioni prese con la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali senza distinzione di appartenenza politica.