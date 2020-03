Al fine di rendere un servizio utile alla cittadinanza in questo momento particolare, si rammentano e riportano di seguito gli sportelli di supporto predisposti dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie e dalla Protezione Civile, le attività dei Servizi Sociali e del Piano di zona, oltre che i numeri utili per le informazioni e per le emergenze:

► È operativo tutti i giorni (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18) l’info point di Protezione Civile di Bisceglie per informazioni e aiutare chi è più in difficoltà per esempio nella consegna di spesa e farmaci. Il numero è: 080.33.666.21.

► È operativo anche lo sportello di sostegno psicologico della Protezione Civile nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30 ai numeri di telefono: 080.918.1576 e 080.918.1577. È altresì possibile chiamale al numero di cellulare 342.9990905 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18. È possibile inoltre anche collegarsi tramite Skype al contatto “Supporto psicologico Bisceglie”.

SERVIZI SOCIALI – PIANO SOCIALE DI ZONA:

Ufficio Segretariato Sociale - Numero dedicato per informazione sui servizi alla persona: tel. 377.3269513 attivo lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, ed il martedì dalle ore 15 alle 17.

PUA (Porta Unica d'Accesso) - Numero dedicato per anziani e disabili e per informazioni sui servizi socio-sanitari: tel. 080-3950249 e 327.3238039 attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

Pronto intervento Sociale (PIS) per le emergenze sociali: 389.8759367. Il PIS interviene nei casi di urgenza su segnalazione delle forze dell’ordine e dei servizi sociali, in rete con i servizi territoriali.

Sportello CAV (Centro Anti Violenza) Save: 345.0838177.

Servizio Sociale Professionale: per interventi di estrema urgenza ed emergenza, 080.39502600.

I NUMERI ED I CONTATTI DELL’EMERGENZA:

►Numero verde Regionale: 800713931

►Asl BT: 0883.299502

► Numero Pubblica Utilità: 1500