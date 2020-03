​Covid-19 a Universo Salute, Spina ad Angarano: informare è un obbligo che può salvare vite umane​

«Il personale sanitario va monitorato e protetto, come vanno protetti e monitorati in tempo reale tutti i pazienti che interagiscono con il personale sanitario. Mi permetto di dare il suggerimento al Sindaco Angarano di fare ordinanza o concertare con “Universo Salute” il tampone a tutti i dipendenti della “Casa Divina Provvidenza”, perché la sanità privata presenta le stesse problematiche della sanità pubblica».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina in merito ai due casi già conclamati di coronavirus all'interno di Universo Salute di Bisceglie e alla preoccupazione del personale sanitario e dei loro familiari per essere venuti a contatto con i pazienti coinvolti.

«Angarano - prosegue Spina - aveva promesso di essere trasparente e informare costantemente la comunità sulla vicenda esplosiva del contagio tra i pazienti della ex Casa Divina Provvidenza. Purtroppo, prendiamo atto che è ricaduto nel suo mondo chiuso è autoreferenziale. In queste situazioni dire la verità o comunque informare la comunità è un obbligo che può salvare vite umane. La città vuole sapere ora cosa si stia facendo e quale possa essere stato il “veicolo” del virus che ha contagiato i pazienti allettati da tempo, per potersi proteggere e prendere le adeguate precauzioni. Sappiamo tutti che, nonostante la sicura e professionale attenzione di “Universo salute”, le occasioni di contagio nella ex Cdp, struttura di grandi dimensioni e con articolati servizi comuni (come il bar), non saranno mancate nei giorni scorsi. E lo stesso vale per i familiari degli oltre mille dipendenti e collaboratori della ex Cdp e di coloro che hanno avuto accesso nella struttura in questi giorni.

Angarano informi i cittadini (se proprio non vuole dialogare con i consiglieri comunali) e dica quali provvedimenti stia prendendo e quali valutazioni stia facendo quale massima autorità sanitaria per contrastare il pericolo per la nostra comunità di contagio diffuso derivante dalla questione Cdp. Ogni ritardo può essere fatale e rassicurazioni generiche non bastano più. Nessun panico, ma interventi urgenti e, soprattutto, chiarezza verso i cittadini senza timore reverenziale verso chicchessia».