​Coronavirus, "Consegna a domicilio di cibo garantita. Il servizio deve andare avanti"​

«Le nuove misure restrittive annunciate nella tarda serata di sabato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, entreranno in vigore a partire da lunedì 23 marzo.

Le nuove disposizioni continuano a prevedere la possibilità per pizzerie, ristoratori e altre categorie del Food di continuare a lavorare, garantendo la consegna a domicilio dei prodotti alimentari. Si tratta, infatti, è un servizio essenziale molto apprezzato e utilizzato in questo periodo di quarantena, in particolare da parte delle persone anziane invitate fortemente a non uscire di casa”.

Così Leo Carriera - in merito alle ultime disposizioni governative in materia di contenimento del Covid-19.

“La consegna di cibo a domicilio – aggiunge Carriera– va incontro alla necessità di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti e per questo è essenziale che rimanga attivo. A tutti coloro che effettuano le consegne in proprio di adottare le raccomandazioni di sicurezza delle autorità sanitarie e a quelli che si appoggiano a terzi di farsi dare tutte le garanzie necessarie. Vi invitiamo a prenderne atto al fine di evitare di incorrere nella sanzioni previste dalle vigenti disposizioni del Governo in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria".