Secondo caso di contagio a Bisceglie, “Informazioni da Asl Bt sul controllo della situazione”

Stiamo seguendo con attenzione in queste ore il secondo caso di contagio da Covid-19 nella nostra Città. Si tratta di un paziente dell’Opera Don Uva ora ricoverato all’ospedale Vittorio Emanuele II. Ascoltato il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, abbiamo avuto informazioni dal direttore della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, sul controllo della situazione e sui provvedimenti adottati per scongiurare la diffusione del contagio.

La struttura Opera Don Uva – Universo Salute si è resa collaborativa per una puntuale e attenta analisi della situazione al fine di mettere in atto tutte le misure necessarie. Terremo la massima attenzione alla vicenda valutando tutti provvedimenti che dovranno essere necessari per tutelare la salute pubblica. Vi terremo costantemente aggiornati e vi invitiamo a seguire solo le fonti ufficiali, evitando di credere a false o errate notizie che possono circolare in chat e sui social”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.