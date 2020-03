Si moltiplicano a Bisceglie i gesti di solidarietà e le iniziative per aiutare chi è al servizio dei cittadini e rischia quotidianamente la sua vita per gli altri.

Ecco, dunque, le ragioni per cui la famiglia Dell’Olio, già proprietaria di Città Mercato, sta donando in queste ore mascherine in cotone e lavabili a tutte le autorità biscegliesi che ne fanno richiesta: carabinieri, polizia locale e metronotte.

Mascherine prodotte direttamente nei laboratori di proprietà della famiglia. Nel video tutti i dettagli.