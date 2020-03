Santa Messa alle 10.30 da Santa Maria di Passavia su Telesveva

Chiese chiuse per evitare la diffusione del contagio da coronavirus, ma i fedeli ora più che mai possono contare sull'apporto delle tv locali per non perdere il contatto con le funzioni religiose.

Ecco che questa mattina a Bisceglie, con inizio alle 10.30, don Franco Lorusso, vicario episcopale, celebrerà una messa dalla chiesa di Santa Maria di Passavia che entrerà nelle case dei fedeli di tutta la regione grazie alle riprese televisive di Telesveva (canale 17 del digitale terrestre).

Proprio nei giorni scorsi anche dal Vaticano è stata ribadita l'importanza dei mezzi televisivi per la partecipazioni alle funzioni religiose in Italia in questo momento di sospensione delle celebrazioni con la presenza di popolo proprio nel periodo quaresimale.