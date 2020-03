Coronavirus, salgono a 675 i contagiati in Puglia: nella Bat altri due casi

​Fermato a Bisceglie per i controlli per il coronavirus, trovato in possesso di droga

I Carabinieri della Compagnia di Trani, con il supporto dell’11° Reggimento “Puglia”, Compagnia d’Intervento Operativo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati nei giorni scorsi, hanno arrestato, in due diverse circostanze, C. A. 39enne per tentato furto aggravato