Non un intervento estemporaneo, ma un investimento forte sull’ambiente e sulla salute dei cittadini: per tutti i giorni dell’emergenza coronavirus Energetikambiente scende in campo per la disinfezione e igienizzazione delle strade della città.

L’iniziativa è stata concordata con l’Amministrazione comunale di Bisceglie e vedrà uomini e mezzi di Energetikambiente impegnati per almeno tre ore al giorno nelle operazioni di salvaguardia per ripulire a fondo strade, marciapiedi, interstizi e punti sensibili della città. In particolare, si provvederà a sanificare le aree circostanti gli uffici postali, la stazione ferroviaria, con un presidio ospedaliero “Salvanos Plus”.

Saranno bonificati anche i bancomat ed i postamat presenti in città.

«L’Amministrazione comunale – spiega Davide Bianchi, amministratore di Energetikambiente – ci ha chiamati ad uno sforzo straordinario per il bene di Bisceglie e dei biscegliesi e noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte. Un impegno costante con un plauso che voglio fare ai dipendenti tutti dell’azienda che nonostante il periodo particolarmente delicato, stanno dando dimostrazione di attaccamento al lavoro. Un comportamento che durante l’emergenza sanitaria in corso diventa ancora più encomiabile».

«Stiamo continuando con la costante attività di igienizzazione e disinfezione di tanti marciapiedi sia in centro che in periferia e degli spazi di esposizione dei mastelli, compresi quei luoghi dove alcuni incivili abbandonano rifiuti violando la legge oltre che le norme della buona educazione e del buon senso, anche durante questa emergenza», ha sottolineato dal canto suo il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

«Non si può continuare a deturpare la Città mettendo in pericolo la salute pubblica», ha aggiunto Angelo Consiglio, Assessore all’igiene urbana del Comune di Bisceglie. «Ribadiamo ancora una volta la necessità di osservare scrupolosamente i nuovi calendari di raccolta, i giorni e gli orari di esposizione. Il sistema di raccolta resta invariato e, ricordiamo ancora una volta, prevede i tre mastelli (organico, vetro, carta) e le due buste (indifferenziato, plastica). Conferiamo correttamente i rifiuti, teniamo la nostra Città pulita».

Al fine di scongiurare ogni ipotesi di assembramenti di persone, vietati dal Governo per contenere il diffondersi del COVID-19, nei centri comunali di raccolta non si effettuerà la pesatura per la green card. L’isola ecologica di via padre Kolbe sarà aperta per le utenze domestiche ogni giorno dalle ore 7 alle 13.20 mentre il centro comunale di raccolta di carrara Salsello sarà operativo dalle 7 alle 12 per le utenze domestiche e dalle 12 alle 13.20 per le utenze non domestiche.